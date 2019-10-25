شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستضيف سيدات الشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) ينظم نادي الوحدة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج بطولة (الوحدة الأولى للسيدات) بالنظام السويسري ومن 5 جولات انطلقت أمس، وستكون رئيسة القسم النسائي في الاتحاد السعودي للشطرنج الجوهرة الحسن مديرة فنية للبطولة، كما وافق الاتحاد السعودي للشطرنج على مشاركة لاعبين وحكام من ينظم نادي الوحدة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج بطولة (الوحدة الأولى للسيدات) بالنظام السويسري ومن 5 جولات انطلقت أمس، وستكون رئيسة القسم النسائي في الاتحاد السعودي للشطرنج الجوهرة الحسن مديرة فنية للبطولة، كما وافق الاتحاد السعودي للشطرنج على مشاركة لاعبين وحكام من السعودية في بطولة الخليج الأولى للهواة بدولة الكويت، هم: زياد العبدلي، عبدالله الشراري، إبراهيم العنزي، العنود إسحاق، إضافة الى الحكم عبدالله خياط. من جهته، أعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج سعد الحبيب، عن أمله أن تظهر البطولة بمستوى فني عالٍ وأن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم.



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