شكرا لقرائتكم خبر عن مصير موسى معلق .. الهلال يسترجع عافيته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم الحكيم (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يتحدد مصير مشاركة النجم الدولي النيجيري أحمد موسى في لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي الهلال ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام يوم الأحد القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في مران أمس (الخميس).وسيجري اللاعب اختبارات طبية ولياقية للتأكد من جاهزيته الكاملة التي تمكنه من المشاركته في المباراة أمام الغريم التقليدي.

وكان اللاعب تلقى الضوء الأخضر للدخول في التدريبات من قبل الجهاز الطبي، إلا أنه يفضل عدم الاستعجال بعودته في الوقت الحالي والتدرج في ذلك، وفي حال جاهزية اللاعب فإنه على الأرجح سيكون على مقاعد البدلاء إن اكتملت جاهزيته.

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من جهة أخرى، مازال مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا حائرا في الأسلوب الذي ينتهجه ضد الهلال، ما بين اللعب بثلاثة قلوب دفاع، إلى جانب ظهيري الجنب، وأمامهم محوران، والثلاثي الأجنبي في المقدمة، أو العودة لطريقته المعتادة ٤-٥-١، وهذا يعني تجهيز يحيى الشهري أو أيمن يحيى للزج بأحدهما إلى جانب البرازيلي جوليانو والمغربي نورالدين امرابط وأمامهم المهاجم عبدالرزاق حمدالله.

وكان محور الفريق عبدالله الخيبري أظهر الجاهزية الكاملة للمشاركة في الديربي بعد أن أبعدته الوعكة الصحية عن لقاء الرائد السبت الماضي والذي كسبه الفريق بهدفين نظيفين.

‏وفي الهلال استأنف الفريق ‫الكروي مساء أمس الخميس تدريباته الاعتيادية بعد أن منح المدرب الهلالي رازفان لاعبي الفريق راحة يوم الأربعاء، وذلك بعد تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وقد شرع المدرب الهلالي رازفان استعداداته وتحضيراته لمباراة الديربي، إذ أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة رسمية أمام السد القطري تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريباتهم الاعتيادية، وركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب الفنية واللياقية، بعدها فرض مناورة على منتصف الملعب طبق فيها المدرب العديد من الجمل الفنية، في حين واصل الثنائي المصاب محمد كنو وعمر خربين برنامجهما العلاجي المعد لهما مسبقاً، على صعيدٍ آخر رشح الاتحاد الآسيوي هدف اللاعب غوميز الذي سجله في مرمى فريق السد ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا لجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. ‏