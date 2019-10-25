شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السيارات ينقب عن أسرع سائق في «الأوتوكروس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إطلاق الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا «للأوتوكروس» على حلبة «ذا تراك» اليوم (الجمعة) بمشاركة أكثر من 65 متسابقا من الأبطال والمواهب الجديدة التي تهدف إلى إثبات وجودها وإبراز مهاراتها في هذه البطولة.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في بيان له أولى جولات البطولة انطلاقاً من مدينة جدة لاكتشاف أسرع سائق فيها، كما صرح الاتحاد بأن لهذه الرياضة شعبيتها على مستوى العالم العربي، وتنظم لها بطولات على مدار العام، وهذه أولى خطوات الراغبين في الانضمام إلى عالم رياضة السيارات، خصوصاً أنها لا تكلف مبالغ باهظة لممارسيها.

وتنقسم الجولة إلى مراحل عدة، منها مرحلة تصنيف السيارات حسب الفئات المخصصة ضمن اللوائح والأنظمة الخاصة بالبطولة التي تضم خمس فئات، وهي: سوبر ستوك للسيارات الأقوى، ستوك A، ستوك B، ستوك C، ستوك D، وذلك بإشراف تقنيين للكشف على المواصفات الفنية للسيارات المعدلة وغير المعدلة، وحجم وقوة المحرك، وأجهزة التعليق والتعديلات التي أجريت على السيارة، وأجهزة الأمان والسلامة، والإطارات، والإضاءة، وغيرها لتطابق المعايير المطلوبة للمشاركة، حيث سيبدأ السباق بالتجارب العامة الرسمية للتعرف على مسار الحلبة ثم السباق الرسمي.