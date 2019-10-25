شكرا لقرائتكم خبر عن صراع القاع يشتعل الليلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستتواجه الفرق الـ4 التي تقبع في مراكز المؤخرة، إذ يستضيف الفيحاء صاحب المركز الـ13 نظيره فريق الفتح صاحب المركز الـ15 عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يستضيف فريق ضمك صاحب المركز الـ16 والأخير فريق الرائد صاحب المركز الـ14 عند الساعة 6:20 مساء.

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل فريق الفيحاء لقاءه أمام الفتح بعد أن كسر سلسلة خسائره بتعادل إيجابي مع أبها، ويملك الفريق 6 نقاط من فوز وحيد، وثلاثة تعادلات، ومثلها هزائم، وأحرز هجومه 4 أهداف وولج مرماه 9 أهداف، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن انتعش بفوزه الأول في الجولة الماضية على حساب جاره العدالة، ليصعد الفريق للنقطة الرابعة ويسعى لمواصلة مشواره في الهروب من مراكز المؤخرة، ويملك هجومه 10 أهداف وعليه 15 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يطمح فريق ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام ضيفه الرائد لإيقاف نزيف النقاط بعد أن تعرض لثلاث هزائم متتالية جعلته يقبع في قاع الترتيب، حيث يملك أربع نقاط من انتصار وتعادل وخمس هزائم، وأحرز هجومه 3 أهداف كأضعف الفرق تسجيلاً، وكذلك أضعف الفرق دفاعاً، حيث ولج مرماه 16 هدفاً. أما فريق الرائد فإنه يدخل اللقاء سعياً لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام النصر وتحقيق انتصار يبعده عن مراكز الهبوط، إذ يملك الفريق 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين و3 خسائر، ويتبقى له لقاء مؤجل مع التعاون، ويملك من الأهداف 6 وعليه 13 هدفاً.