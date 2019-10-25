3 أحداث عالمية تحتضنها «آسيا»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) كشف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن مجلس (الفيفا) منح الصين تنظيم النسخة التجريبية لكأس العالم للأندية لعام 2021 بمشاركة 24 فريقاً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ومنح إندونيسيا تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقررة عام 2021، واليابان استضافة كونغرس الاتحاد الدولي لعام 2021، جاء ذلك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي الذي عقد أمس (الخميس) في مدينة شانغهاي الصينية، مبيناً أن تلك المكتسبات تعزز مكانة القارة الآسيوية الرائدة على ساحة كرة القدم الدولية، موضحا أن إقامة كونغرس الاتحاد الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2021 يعد مناسبة متميزة للاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، إضافة إلى استحضار الإرث الكبير لكرة القدم اليابانية وتأثيرها المتنامي على الساحتين الدولية والقارية. وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن منح إندونيسيا شرف تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2021 يعتبر دفعة لجهود تطوير الكرة الإندونيسية بما يتناسب مع شعبيتها الكبيرة في البلاد، مبدياً ثقته بقدرة إندونيسيا على تأمين عوامل التنظيم المتقن لهذا الحدث الكروي العالمي.

كشف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن مجلس (الفيفا) منح الصين تنظيم النسخة التجريبية لكأس العالم للأندية لعام 2021 بمشاركة 24 فريقاً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ومنح إندونيسيا تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقررة عام 2021، واليابان استضافة كونغرس الاتحاد الدولي لعام 2021، جاء ذلك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي الذي عقد أمس (الخميس) في مدينة شانغهاي الصينية، مبيناً أن تلك المكتسبات تعزز مكانة القارة الآسيوية الرائدة على ساحة كرة القدم الدولية، موضحا أن إقامة كونغرس الاتحاد الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2021 يعد مناسبة متميزة للاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، إضافة إلى استحضار الإرث الكبير لكرة القدم اليابانية وتأثيرها المتنامي على الساحتين الدولية والقارية. وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن منح إندونيسيا شرف تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2021 يعتبر دفعة لجهود تطوير الكرة الإندونيسية بما يتناسب مع شعبيتها الكبيرة في البلاد، مبدياً ثقته بقدرة إندونيسيا على تأمين عوامل التنظيم المتقن لهذا الحدث الكروي العالمي.

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