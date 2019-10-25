شكرا لقرائتكم خبر عن بخيت السناني لـ«الخليج 365»: أتحمّل الخسارة.. والأنصار الأفضل محلياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

قال المشرف العام على كرة السلة بنادي الأنصار الدكتور بخيت السناني، إنه وحده من يتحمل خسارة فريق كرة السلة الأول في لقاء ديربي السلة بين الأنصار وأحد يوم أمس الأول الذي انتهى لأحد بنتيجة 76-71.

وذكر «السناني» لـ«الخليج 365» أن خسارة الفريق للمباراة لا تعني نهاية المطاف، لاسيما أن هذه الخسارة هي الأولى للفريق بعد فوزين، وقدم اللاعبون مستويات ممتازة طيلة مجريات المباراة.

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وأوضح «السناني» أن إدارة الفريق كانت حريصة على بناء فريق لمستقبل النادي، فالفريق يجمع نخبة مميزة من اللاعبين السعوديين، وتشكيلة امتزجت فيها عناصر الخبرة مع العناصر الشابة المميزة أمثال مصعب قاضي وأسامة البرقاوي وهمام عبدالكريم وسلمان المولد.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب أوضح السناني أن القرار جاء باستقطاب لاعب خبير وآخر شاب لخدمة التشكيلة المتمازجة والتي سيستفيد منها الفريق لسنوات، فالعمل بدأ هذا الموسم بطريقة تراكمية ليتم حصد ثماره لسنوات قادمة، وليس مجرد البحث عن النتائج الوقتية. وأشاد «السناني» بالبيئة الصحية في لعبة السلة بدءاً من وجود المدرب القدير زهير العياشي الذي قدم عملاً فنياً مميزاً في اللقاءات السابقة، كما أشاد بالجهد العظيم الذي يبذله لاعبو الفريق، وبالذات لاعبي الخبرة بدعمهم الدائم لزملائهم من اللاعبين الشبان، وكذلك الاستعداد الذي بدأ قبل انطلاق الموسم الجاري بـ3 أشهر، وهو العمل نفسه الذي يتم في فئتي الشباب والناشئين للسلة حالياً، إذ انطلقت التدريبات قبل بداية الموسم بـ3 أشهر لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب وإعادة اللعبة لوضعها الطبيعي في كافة درجاتها.

واختتم «السناني» حديثه بأن خطة العمل في الفريق الأول هي الوصول للمراكز الـ6 الأولى والانتقال للمرحلة الثانية من الموسم. وقدم السناني شكره لرئيس مجلس الإدارة سالم الجهني على دعمه الدائم والمستمر لجميع ألعاب النادي وخصوصاً لعبة كرة السلة.