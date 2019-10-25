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ذهب المدارس لابتدائية ابن رواحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق منتخب ابتدائية عبدالله بن رواحة بجدة لكرة القدم بطولة مجموعته على مستوى مكتب التعليم بجنوب جدة، وذلك بعد فوزه على ابتدائية سليمان بن عبدالملك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وجاء الإنجاز بإشراف معلمي التربية محمد جمعان الزهراني وفارس الشمراني.

من جانبه، هنأ قائد المدرسة إبراهيم الشيخي الأبطال على هذا الإنجاز، وأقام لهم حفلة تكريمية، وحفزهم على حصد المزيد من البطولات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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