شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب المدارس لابتدائية ابن رواحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق منتخب ابتدائية عبدالله بن رواحة بجدة لكرة القدم بطولة مجموعته على مستوى مكتب التعليم بجنوب جدة، وذلك بعد فوزه على ابتدائية سليمان بن عبدالملك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وجاء الإنجاز بإشراف معلمي التربية الرياضية محمد جمعان الزهراني وفارس الشمراني.

من جانبه، هنأ قائد المدرسة إبراهيم الشيخي الأبطال على هذا الإنجاز، وأقام لهم حفلة تكريمية، وحفزهم على حصد المزيد من البطولات.