شكرا لقرائتكم ميتشو يعكف على تجهيز برنامج التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الصربى ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك مع جهازه المعاون حول تجهيز برنامج التوقف الذى سيبدأ بحصول اللاعبين على راحة سلبية بداية من اليوم وسيتم خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية فور العودة من الراحة تمهيدا للبرنامج البدنى الذى سيخصص لكل لاعب قبل خوض مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجى.

ويرغب ميتشو فى الاستفادة من التوقف بأفضل صورة للارتقاء بالمعدلات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين خاصة بعد التذبذب الذى حصل فى بعض الفترات تحت قيادته والذى يرغب فى تصحيحه خلال الفترة القادمة كما نسق ميتشو مع جهازه المعاون بضرورة تحضير فيديوهات لجميع المباريات التى خاضها الفريق من أجل الوقوف على مختلف السلبيات والإيجابيات لتصحيح المسار بأفضل صورة فنية خلال فترة التوقف الجارية وسوف يستغل ميتشو الفترة القادمة لإعطاء بعض العناصر الفرصة بصورة أكبر للحكم على مستواهم مثل إسلام جابر جناح الفريق الذى لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادته وكذلك محمد عنتر الذى يشارك على فترات متباعدة.

على صعيد منفصل، تلقت إدارة الزمالك، تأكيدات من وزارة الشباب والرياضة بدعم تطوير المنشآت الخاصة بالنادى خلال المرحلة الجارية بعد الزيارة التى قام بها عددا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك لمقر الوزارة للحديث حول منشآت النادى التى تم تطويرها والعمل على السعى قدما نحو مسيرة التطور فى منشآت النادى المختلفة خاصة إن إدارة القلعة البيضاء تأمل فى إنجاز فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة الحالية من ولاية المجلس برئاسة مرتضى منصور بعد مناقشة بناء ستاد النادى فى فرعه الجديد بالسادس من أكتوبر وهو الحلم الذى يبحث مجلس الأبيض عن تحقيقه لإسعاد الجماهير البيضاء وكذلك استثماره كمصدر دخل للنادى الأبيض مستقبلا.