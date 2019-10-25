شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : توقف الدورى فى مصلحة الزمالك وميتشو غير راضى عن أداء اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن صعود الأبيض لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا كان الأهم بالنسبة لفريقه موضحا أن ميتشو المدير الفنى غير راضى عن أداء اللاعبين.

أكد المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الصربى ميتشو سيعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الأبيض مشيرا إلى أن الأداء والمستوى الجيد سيأتى مع الوقت.

أشار أمير مرتضى إلى أن توقف مسابقة الدورى المصرى فى مصلحة الزمالك لمعالجة الأخطاء وزيادة معدلات التركيز والإنسجام عند اللاعبين مؤكدا أنه يعد جماهير الأبيض بتحسن الأداء.

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وتحدث أمير مرتضى عن معسكر الزمالك قائلا :" ميتشو يريد المعسكر فى القاهرة فى أحد الفنادق".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض 2 -1.