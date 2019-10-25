شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : لم ندخل دوري أبطال إفريقيا للأداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لم يدخل دورى أبطال أفريقيا من أجل الأداء موضحا أنه الأبيض لعب الكثير من المباريات الكبيرة وفى النهاية خسر.

أضاف مرتضى منصور :" لم ندخل دوري أبطال إفريقيا للأداء ولعبنا مباريات كبيرة وخسرنا ظروف المباراة كانت صعبة جدا لم ندخل دوري أبطال إفريقيا للأداء ولعبنا مباريات كبيرة وخسرنا ظروف المباراة كانت صعبة جدا".

Advertisements

أضاف :" احنا كنا بنلاعب بطل السنغال، والسنغال اتأهلت نهائي كأس الأمم الأفريقية، احنا كنا بنلاعب فريق بطل، والحكم أومليت ده كان هو حكم النهائي برضه".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض 2 -1.