شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : الأهلى والزمالك مش أعداء وأتمنى الشفاء لمحمد محمود ومؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الأهلى والأبيض ليسوا اعداء موضحا أنه يتمنى الشفاء لمحمد محمود الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية على التوالى.

أضاف أمير فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الأهلي والزمالك مش أعداء، بتمنى الشفاء لمحمد محمود هو ومؤمن زكريا والمصابين عندنا، الناس دي لازم تحس ان في ناس حواليها".

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أكد المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الصربى ميتشو سيعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الأبيض مشيرا إلى أن الأداء والمستوى الجيد سيأتى مع الوقت.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض 2 -1.