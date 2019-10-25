بعد إصابة محمود محمود بالرباط الصليبى .. الأهلى يقرر تغير أرضية ملعب التتش...

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير ان إدارة النادي الأهلي اتخذت قرار منذ فترة بتغيير أرضية ملعب مختار التتش داخل النادي بفرع الجزيرة، وذلك ردا علي انتقادات الجماهير بشأن أرضية الملعب التي تسببت في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي أمس.

وقال شوبير في برنامجه ملعب أون علي قناة " اون سبورت " : إدارة الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملاعب التدريب كاملة في كل أفرع النادي ، ولكن ضغط المباريات والتدريبات علي كل ملاعب النادي في مدينة نصر والجزيرة، ادي الي تأخر مثل هذه الخطوة.

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وأضاف كابتن الأهلي السابق أن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب تعاقدت مع شركة أجنبية لتغيير أرضية ملعب التتش وسيتم تنفيذ التعاقد وتغيير الأرضية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي تعرض لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وهو الثاني له علي التوالي ولكن ليس في قدم واحدة.