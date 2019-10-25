شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستأنف تدريباته اليوم في المصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لإستئناف تدريباته اليوم الجمعة على ستاد المصانع الحربية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب الخسارة من بيراميدز لمدة ثلاثة أيام .

ويسعى مختار مختار لتجهيز عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

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وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.