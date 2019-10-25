شكرا لقرائتكم نادر شوقي: احمد فتحي تلقى عرضا مغريا بالدوري المصري قبل مباراة السوبر بيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير تلقي لاعبه أحمد فتحي نجم الأهلي عرضاً مغرياً من نادي مصري "بيراميدز" قبل يوم واحد من مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمام نادي الزمالك. وأكد نادر شوقي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت أن اللاعب وإدارة النادي الأهلي رفضا العرض المغري مشددًا على أن الفوائد المالية التي كان سيحصل عليها اللاعب كبيرة جداً. وينوي النادي الأهلي تمديد تعاقده لاعبه أحمد فتحي ورفض فكرة رحيله بتعديل تعاقده خلال الفترة الحالية.

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