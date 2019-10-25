شكرا لقرائتكم حازم امام يتلقى عرضا لتولي منصب رفيع بنادي بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسعى مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى للتوصل لإتفاق مع حازم إمام من أجل توليه منصب المدير الرياضى للنادى، قبل الإعلان الرسمى عن توليه المهمة.

ويستعد فريق بيراميدز للسفر فى الثامنة صباح اليوم، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من :

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور .

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق.

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.