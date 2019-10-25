الفجيرة تتأهب لاحتضان مونديال العالم لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام «الفجيرة 2019» المزمع إقامتها بمجمع زايد الرياضي، في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مؤكداً ثقته بأن تكون النسخة المقبلة من مونديال بناء الأجسام الأبرز تنظيماً وفنياً في جميع الجوانب بين نظيراتها من البطولات السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة أمس في أكاديمية الفجيرة للطيران، وحضره محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وخليل معروف مدير البطولة، بالإضافة إلى الإعلامي جمال الزعابي عريف الحفل الافتتاحي ومشرفي اللجان العاملة.

وشهد الاجتماع اعتماد التوقيتات النهائية قبيل انطلاق المنافسات التي يتوقع أن تحظى بمشاركة قياسية عدداً ونوعاً، بحيث يبدأ توافد أعضاء المكتب التنفيذي في الرابع من الشهر القادم، على أن يبدأ وصول البعثات المشاركة في اليوم التالي، تمهيداً لإجراء التسجيل والميزان.

وأعرب محمد بن ماجد نيابة عن اللجنة المنظمة عن تقديره للتعاون المثمر من الدوائر الحكومية وتقديم أفضل الجهود المتاحة مما ساهم في الوصول للجاهزية الكاملة بشكل مبكر لإنجاح الحدث وعكس الوجه المشرق للدولة والفجيرة، خصوصاً أن هذه هي النسخة الأولى التي تخرج من القارة الأوروبية.

وأعلن خليل معروف أن الفجيرة ستشهد اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام في السابع من نوفمبر القادم، بينما سينطلق الحفل الافتتاحي عند الساعة السابعة مساء نفس اليوم ويستمر لنحو 60 دقيقة، وستستمر المنافسات لثلاثة أيام.