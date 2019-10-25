«اللعب النظيف» تكرّم هزاع بن زايد في ذكرى الاعتراف بالجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت المنظمة الدولية للعب النظيف والسلوك القويم والتسامح العالمية (CIFP) سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقديراً لدعمه للرياضة الإماراتية وتعزيزاً لروح التسامح بشكل عام والجودو على وجه الخصوص، بتقديم هدية تذكارية قيّمة، تسلمها نيابة عن سموه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي رعى الحفل السنوي التقليدي الذي أقامته اللجنة العليا المنظمة لبطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى لعام 2019 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو (ويورونيوز) بفندق شانجريلا في أبوظبي على شرف الوفود المشاركة.

وشهد الحفل عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين نائب رئيس اتحاد كرة القدم وفايزر ماريوس رئيس الاتحاد الدولي للجودو وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والكويتي للجودو وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو، والدكتور كاموتي رئيس المنظمة غير الحكومية (CIFP) ومايكل بيترز الرئيس التنفيذي ل - يورونيوز - وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي للجودو، ورؤساء الوفود والضيوف وأعضاء اتحاد الجودو.

وتسلم وزير التسامح هدية المؤسسة الدولية للعب النظيف والسلوك القويم والتسامح لعام 2018 بمناسبة الذكرى السنوية للاعتراف بالجودو كرياضة أولمبية ظهرت لأول مرة في عام 1964 في طوكيو، وشمل التكريم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو الرئيس الفخري للاتحاد العربي، بناء على قرار اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو الذي عقد مؤخراً في اليابان ضمن المكرمين بوسام المنظمة الدولية لدوره في إطلاق مبدأ التسامح، وفقاً للميثاق الأولمبي وجهوده الشخصية في خدمة الجودو على مستوى الإمارات والمنطقة، وباعتباره واحداً من سفراء الاتحاد الدولي فوق العادة للصداقة بين الشعوب، وشمل التكريم بوسام المنظمة الرعيل الأول من أبطال اللعبة في الستينات.

وكشفت إحصائية المشاركة في بطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى لعام 2019 التي ينظمها اتحاد الجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مشاركة 95 دولة، والتي تعتبر المشاركة القياسية في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للجودو، حيث تضمن أرشيف بطولات الاتحاد الدولي أن بطولة باريس جراند سلام في 1982 هي الأبرز والتي شهدت مشاركة 82 دولة، بينما سجلت 80 دولة للمشاركة في أوساكا اليابانية القادمة.

وشهدت بطولة أبوظبي شطب أسماء 10 دول لعدم تقديم أوراقها في الوقت المحدد لاستخراج تأشيراتها وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للجودو الذي يشرف على عملية التسجيل من بينها 4 دول عربية وهي اتحادات لبنان للجودو والعراق والسودان واليمن وأنجولا وزيمبابوي وبوركينا فاسو والجابون وغانا وتوجو.

وشكر رئيس الاتحاد الدولي للجودو دولة الإمارات لترحيبها بمشاركة المنتخب الأولمبي للاجئ العالم في بطولة التسامح ترجمة لرسالة الاتحاد الدولي للجودو التي تدعو لتثبيت قيم السلام والتسامح بين الشعوب.

غرس شجرة التسامح

تقوم اللجنة العليا المنظمة لبطولة التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى لعام 2019، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اليوم، بغرس شجرة الغاف أمام مقر مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تزامناً مع احتفالات الاتحاد الدولي للجودو بيوم الجودو العالمي (WJD)، حيث ستجتمع عائلة الجودو في 28 أكتوبر من كل عام حول العالم للاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الجودو، ماستر جيجورو كانو، والذي يمثل أحد رموز رياضة الجودو، حيث تبدأ احتفالات الاتحاد الدولي من أبوظبي تحت شعار «Plant a Tree»، ثم إطلاق العديد من المبادرات في مختلف العواصم العالمية.