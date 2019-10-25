فلامنجو إلى نهائي ليبرتادوريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق فلامنجو البرازيلي، بريفر بلايت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية في كرة القدم، بفوزه الساحق على مواطنه جريميو 5-صفر على ملعب ماراكانا، أمام 70 ألف متفرج في إياب الدور نصف النهائي.

وحسم فلامنجو، ممثل ريو دي جانيرو والفريق الأكثر شعبية في البرازيل، الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله برونو هنريكي في الدقيقة 42، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويسجل رباعية بينها ثنائية لجابريال باربوزا «جابيجول» (46 و56 من ركلة جزاء) وبابلو ماري (67) ورودريجو كايو (71).

وأكد فلامنجو الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جورج جيزوس، بدايته القوية في الدوري المحلي، حيث يحتل الصدارة.

ويلتقي فلامنجو في المباراة النهائية في العاصمة التشيلية سانتياجو، مع ريفربلايت الأرجنتيني.