شكرا لقرائتكم خبر عن منصور متشوق للقاء هالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه نجم «WWE» السعودي منصور، المصارع سيزارو في عرض كراون جول الذي سيقام في 31 أكتوبر/ تشرين الأول في الرياض، على استاد الملك فهد الدولي، الذي سيشهد ظهور أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان في نفس الليلة.

وأكد المصارع السعودي منصور تحقيق حلم حياته من خلال عرضه على نفس الحلبة مع أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان.

وسيظهر هالك هوجان مع فريقه الخماسي الذي سيواجه فريق الأسطورة الآخر ريك فلير.

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