3 فرق تتنافس على البطاقة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح اليوم الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى «الهواة» المؤهلة إلى دور ال16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بثلاث مباريات؛ حيث يستضيف دبا الحصن فريق الذيد، ويستقبل العروبة فريق مصفوت، بينما يحل التعاون ضيفاً على دبا الفجيرة، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد وهو الرابعة وخمسين دقيقة.

في ملعب دبا الحصن، يستضيف صاحب الأرض فريق الذيد في مباراة تهم الفريقين باعتبار أنهما يمتلكان فرصة الصعود، كما تهم طرفاً ثالثاً وهو فريق مصفوت والذي سيلتقي مع العروبة وعينه على ملعب الحصن، وبالاقتراب من حسابات الصعود سنجد أن دبا الحصن صاحب النقاط العشر يمتلك الفرصة الأكبر فهو يدخل بفرصتي الفوز والتعادل، بل يمكنه أن يضمن الصعود حتى ولو خسر المباراة شريطة أن يحقق مصفوت الفوز على العروبة ويبقى الحصن متفوقاً على منافسيه بفارق الأهداف وهو متفوق فعلاً باعتبار أنه يمتلك فارق أهداف مريح وهو 7 أهداف، أما في حال خسر الحصن من الذيد وتساويا في النقاط ولم يلحق بهما مصفوت، فإن المتأهل سيكون الذيد بمعيار المواجهات المباشرة، أما الذيد صاحب النقاط السبع وفارق الهدف الوحيد فلا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز على دبا الحصن في ملعبه مع تعثر مصفوت، أما إذا فاز مصفوت على العروبة فلا بد أن يحقق الذيد الفوز بفارق أربعة أهداف.

يتميز فريق دبا الحصن، بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المجموعة فقد حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وقد نجح في الجولة الماضية في فض الاشتباك مع مصفوت بالفوز عليه وستكون مباراة اليوم، فرصة لفريق سليمان البلوشي لضمان الصعود إلى دور ال16 وملاقاة العين، وهو الإنجاز الذي حققه الحصن في الموسم الماضي.

وبدوره، يدخل الذيد للمباراة المصيرية بفرصة واحدة وهي الفوز مع تعثر مصفوت أو الفوز بفارق أربعة أهداف في حال فاز مصفوت على العروبة .ويحل مصفوت ضيفاً على العروبة وهي مباراة يحتاج فيها القناصة الذين يمتلكون 7 نقاط و (- 3 أهداف)، إلى معجزة لأنهم يجب أن يحققوا فوزاً كاسحاً على العروبة وبفارق ثمانية أهداف مع خسارة الحصن من الذيد بفارق هدف وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة وكان يمكن أن لا يصل مصفوت إلى هذه الحسابات الضيقة في حال تفادى الخسارة من الحصن في الجولة الماضية، لكن الخسارة قلصت حساباته وجعلت حظوظه ضعيفة للغاية، لكن حتى إذا لم يتأهل مصفوت، فإنه قدم أوراق اعتماده كفريق لا يستهان به. أما العروبة فتعتبر المباراة بالنسبة له فرصة لتأكيد التطور فبعد أن خسر في أول مباراتين نجح الفريق في التعادل مع الحصن والفوز على التعاون.

وفي ملعب التعاون، يستضيف صاحب الأرض فريق دبا الفجيرة وهي مباراة لتحسين الصورة فالتعاون صاحب النقطتين يريد تحقيق الفوز الأول فهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتذوق طعم الفوز.