ليفربول يهزم جنك .. وبرشلونة يتصدر مجموعته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل هدفاً على الأقل في 15 موسماً متوالياً ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما قاد برشلونة الإسباني إلى فوز صعب على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وهذا الفوز الثاني توالياً لبرشلونة على غرار ليفربول الذي تخطى مضيفه جنك البلجيكي بسهولة 4-1، فيما حسم إنتر الإيطالي قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.

وكما فعل في المباراة الأخيرة ضد إيبار في الدوري المحلي(3-صفر)، سجل ميسي (32 عاماً) للفريق الكاتالوني في وقت مبكر(3)، ليسهم في تحقيق فريقه فوزه السادس توالياً في جميع المسابقات.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط منفرداً بصدارة المجموعة السادسة، مقابل 4 نقاط لإنتر ميلان ودورتموند، ونقطة لسلافيا براغ.

وبعد خطأ من دفاع المضيف، شن برشلونة هجمة خاطفة بدأت من ميسي إلى لاعب الوسط البرازيلي آرثر الذي أعادها إلى «البرغوث»، فتابعها من اللمسة الأولى بالقرب من نقطة الجزاء بيسراه في الشباك (3). وهو الهدف 113 لميسي في 138 مباراة في دوري الأبطال، واستحق سلافيا براغ المعادلة مطلع الشوط الثاني بواسطة يان بوريل (50).

لكن لويس سواريز سارع إلى استعادة التقدم بعد خطأ دفاعي بالتشتيت من المهاجم النيجيري بيتر اولاينكا الذي ارتدت كرة الأوروجوياني من صدره إلى الشباك من زاوية ضيقة (57).

سجل وأهدر

وفي المجموعة عينها، حقق إنتر فوزه الأول على حساب ضيفه دورتموند الألماني 2-صفر،رافعاً رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الألماني الذي افتقد نجمي هجومه ماركو رويس والإسباني باكو الكاسير.

وافتتح «نيراتسوري» التسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ضارباً مصيدة التسلل (22).

وفي الثاني، ضغط لاعبو المدرب السويسري لوسيان فافر على مرمى إنتر الذي حصل على ركلة جزاء بعد إعاقة اليافع سيباستيانو اسبوزيتو (17 عاماً)، لكن الحارس السويسري رومان بوركي حرم مارتينيز من تحقيق الثنائية (82).

وما عجز عنه لاوتارو، نجح بتحقيقه انطونيو كاندريفا مسجلاً هدف الاطمئنان لتشكيلة المدرب أنتونيو كونتي (89).

وقال فافر مدرب دورتموند: «لم نحصل على فرص كبيرة لكننا لعبنا جيداً. لم نترجم فرصنا ولا يمكن أن نتوقع الحصول على 10 فرص ضدهم. هذه مجموعة صعبة لكن كل الأمور متاحة».

وقاد اليكس أوكسلايد تشامبرلاين الغائب معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة حامل اللقب ليفربول إلى فوز كبير على مضيفه جنك 4-1 ضمن المجموعة الخامسة، فيما تخطى نابولي فريق ريد بول سالزبورج بصعوبة 3-2.

ورفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة أمام ليفربول الثاني بست نقاط.

وسجل لليفربول تشامبرلاين (هدفين) والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح الذي راوغ بطريقة جميلة وسجل، قبل أن يسجل النيجيري ستيفن أودي هدفاً شرفياً (88).

Advertisements

فوز صعب

وفي المباراة الثانية، قاد البلجيكي درايس مرتنز نابولي إلى فوز صعب على سالزبورج 3-2.

افتتح مرتنز (32 عاماً) التسجيل بتسديدة قوية (17)، ثم عادل النرويجي ايرلينغ هالاند من ركلة جزاء (40). إلا أن مرتنز أعاد التقدم للضيوف (64)، متجاوزاً رقم الأرجنتيني دييجو مارادونا مع النادي الجنوبي البالغ 115 هدفاً كثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفاً).

وعادل هالاند (19 عاماً) مجدداً ليصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول ثلاث مباريات له في المسابقة (72)، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للورنتسو انسينيي مسجلاً هدف الفوز(74).

وسقط أياكس أمستردام الهولندي على أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشيلسي صفر-1 في المجموعة الثامنة.

وهو الفوز الثاني لمدرب تشيلسي فرانك لامبارد في دوري الأبطال بعد الأول على ليل الفرنسي في الجولة الماضية 2-1، فيما هي الخسارة الأولى لأياكس بعد فوزين على ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني وبنتيجة واحدة 3-صفر.

وأشاد لامبارد بفوز فريقه: «لكي تلعب معهم والتغلب عليهم واستحقاق الفوز، يعني أننا في قمة الأداء في الملعب. فخور جداً بالأداء».

ونجح كوينسي بروميس في هز شباك تشيلسي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي حكيم زياش،لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو «في ايه آر»(35).

ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الأول،إذ اكتفى الفريقان فقط بالمحاولات الخجولة التي لم ترق إلى مصاف الفرص.

وأتت تبديلات لامبارد بثمارها، بعد تبادل للكرات بين البديلين باتشواي والأمريكي كريستيان بوليسيتش، اختتمها الأول بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها إلى الشباك (86).

ورأى اريك تين هاغ مدرب أياكس أن المباراة لم تكن تستحق أن يفوز بها أي من الطرفين «كنت أتوقع أن تكون المباراة من هذه النوعية بالضبط،لكن لسوء الحظ كانت النتيجة مختلفة عما كنت أتمنى،لقد عملنا كفريق وسيطرنا على إيقاع المباراة».

وحول إلغاء هدف بروميس قال: «هذا قرار ال«في ايه آر».

وفي المجموعة عينها، أهدر فالنسيا الإسباني فوزاً كان في متناوله بعد التعادل مع مضيفه ليل الفرنسي، بهدف لمثله في الوقت بدل من ضائع.

ليفربول يندد ب «لافتة» أوريجي

ندد نادي ليفربول باللافتة «الشديدة العداء» التي رفعها مشجعو نادي جنك البلجيكي، والتي تضمنت صورة للاعب ليفربول ديفوك أوريجي (24 عاماً) الذي بدأ مسيرته في النادي البلجيكي، وتم تغيير رأس اللاعب في اللافتة مرفقة بعبارة عنصرية، وتم رفعها في المدرج الثاني الخاص بمشجعي ليفربول في ملعب لومينيوز، ثم قام أمن الملعب بإزالتها قبل الصفارة.

وقال المتحدث الرسمي لبطل أوروبا: «اللافتة شديدة العدائية وغير لائقة».