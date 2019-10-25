اليماحي: الصفقة بداية عهد جديد لـ«النمور» في المحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن عقود رعاية للفريق الأول في دوري الخليج العربي عبر شركتي كالتكس وأبولو للإطارات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي ظهر أمس، بحضور محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وإبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لشركة كالتكس وأيبكو للزيوت، وأحمد آل ثاني المدير العام للسركال جروب «الوكيل الحصري لإطارات أبولو»، إضافة إلى عدد من أعضاء إدارة النادي ولجنة التسويق.

رحب محمد اليماحي بالحضور وقدم الشكر نيابة عن أسرة نادي اتحاد كلباء لشركتي كالتكس وأبولو «على بادرتهما الكريمة في دعم فريق الكرة الكلباوي، وهذا ليس غريباً على مؤسساتنا الوطنية عبر دعمها لمختلف ضروب الرياضة في الدولة، ونتمنى أن نكون على مستوى الطموح والتحدي».

وعن الرعاية أشار اليماحي إلى أنها ستكون حتى نهاية الموسم الكروي شاملة عدة جوانب، معتبراً أن فائدتها المعنوية أكبر وأهم من المادية، وتم الاتفاق بوضع شعار الشركتين على قمصان الفريق الأول، إضافة إلى اللوحات الإعلانية حول الملعب الرئيسي، وكشف نائب رئيس شركة الكرة بكلباء أن الرعاية لن تقتصر على الشركتين فقط؛ بل هناك مساع حثيثة لجلب مزيد من الرعاة لمجابهة عصر الاحتراف الذي يتطلب وجود أكثر من مورد مالي، بجانب الدعم الحكومي الممثل في مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لأندية الإمارة، ودعم مجلس الشارقة الرياضي من أجل تحقيق التطلعات المرجوة، لافتاً إلى أن الرعاية الجديدة سيكون لها مردود إيجابي في مسيرة الفريق هذا الموسم، موجهاً الشكر للجنة التسويق على الجهود الجبارة التي قامت بها خلال الفترة الماضية لتوفير الدعم للنادي.

من جانبه أكد إبراهيم الهاشمي ممثل كالتكس أن فكرة الرعاية نبعت من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية، فضلاً عن أنه من الأندية العريقة، لافتاً إلى أن كالتكس تدخل لأول مرة في رعاية أحد أندية الدولة، بعد أن كانت الرعاية في السابق تقتصر على الدوري الأسترالي. وقال إن الخطوة بداية للتعاون مع كافة القطاعات الرياضية في المنطقة، خاصة أن الشركة تطمح من خلال تسويق اسمها على قمصان الفريق الكلباوي، إلى الاستمرار في المجال الرياضي، مقدماً الشكر لأسرة نادي اتحاد كلباء على حفاوة وكرم الاستقبال مع الأمنيات الصادقة للفريق الأصفر بتحقيق تطلعات محبيه وجماهيره.

من جانبه نوّه أحمد آل ثاني بأن إطارات أبولو، ظلت على مدى الأعوام الماضية الراعي الرئيسي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فضلاً عن العديد من المبادرات التي تقدمها السركال جروب لمختلف القطاعات الرياضية في الدولة، متمنياً أن تحقق الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد كلباء الأهداف المنشودة.