موسم سباقات مضمار أبوظبي يفتتح اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم، حفل افتتاح سباقات الموسم الجديد 2019-2020، والذي يتضمن 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس والأخير الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في حفل اليوم 95 فرساً يتنافسون بواسطة أبرز الفرسان على جوائز مالية تبلغ قيمتها 535 ألف درهم.

وينطلق الحفل الأول بشوط الخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر «سباق بينونة» السنوي والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول تسعى إلى ترسيخ اسمها في تاريخ السباقات، وفي مقدمتها «أيه أف مهيب» و«أيه أف مصنف»، و«أيه أف نشرة».

ويعد سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «تحضيري»، والذي ينطلق في الشوط الرابع الأبرز في حفل اليوم، ويتنافس في هذا الشوط مجموعة من الخيول القوية لمسافة 1600 متر، في مقدمتها «داريوس دو باون»، «ار بي تورش»، «إي اس عجيب»، بجانب «شداد» و«مواهب».

ويخصص الشوط الثاني للخيول المبتدئة أيضاً على لقب سباق «الخبيرة»، ومن أبرز المنافسين «بوليرو» و«هاي النتود»، وتبلغ مسافة هذا الشوط 1600 متر.

وينطلق سباق «الزاهية» في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، وفيه تبرز مجموعة من الخيول القوية التي تتنافس على الفوز ومنها «ألحان الريف» و«أيه أف العاصي» الذي يدخل جميع السباقات مرشحاً أولاً للفوز، وهنالك «فؤاد»، الباحث عن المجد، بجانب «أم أتش تواق».

ويعود كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لحجز مكانه المميز في السباق في الشوط الخامس لمسافة ميل على مدار 15 جولة في الموسم، ويشارك فيه مجموعة متميزة من الخيول أقربها للقب «اس اس جلمود»، «أيه أف إسناد»، «إيه أف رمز»، و«أمير الريف».

ويسدل الستار على الحفل الأول بالشوط السادس المخصص للخيول المهجنة على لقب سباق «الريم» لمسافة الميل بمشاركة حصة كاملة من الخيول عمر 3 سنوات ومافوق، منها «بواس» و«جذور» و«ميلشوت».