الجزيرة يحتاج إلى «ريمونتادا» أمام الإسماعيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

وضع الجزيرة نفسه تحت ضغط الخروج من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد عودته من مصر بالخسارة بهدفين نظيفين أمام مستضيفه الإسماعيلي المصري الذي أحرز له المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو هدفين، وأضاع زايد العامري ركلة جزاء كانت ستسهل مهمة «فخر أبوظبي» في الإياب.

وبات الجزيرة يحتاج «ريمونتادا» من أجل التأهل عن طريق الفوز بفارق ثلاثة أهداف، وهذا «سيناريو» قد يحدث بعد عودة لاعبيه المؤثرين الذين بمقدورهم صنع الفارق في الملعب خلال لقاء الفريقين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

من ناحيته، اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق فخر أبوظبي بأفضلية الإسماعيلي خلال شوطي المباراة على الرغم من أن الجزيرة حاول العودة في الدقائق الأخيرة وأهدر له زايد العامري فرصة تقليص الفارق بإضاعته لركلة الجزاء.

غيابات

ونفى المدرب الهولندي أن يكون قد تلقى أي اعتذار من اللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق إلى مصر، مبيناً أن الغيابات كانت لأسباب معروفة بالنسبة لهم في الجهاز الفني، وقال: «كنا نأمل الخروج بنتيجة طيبة، ولكن لن تكون هناك مشكلة، فيمكننا أن نسترد خدمات 4 لاعبين»، ويقصد علي مبخوت، وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك، والمغربي مراد باتنا، ولكن البرازيلي كينو لن يستطيع اللحاق بمباراة الإياب.

وأشار كايزر إلى أنه يعلم أيضاً أن الإسماعيلي كانت لديه غيابات مؤثرة بسبب الإصابات في الدوري المصري، وذكر أن الجزيرة لن يعاني مشاكل في الإياب بعد عودة المصابين، إضافة إلى أن المجموعة التي لعبت في الذهاب قدمت مستوى جيداً ولم يكن اللاعبون سيئين على الرغم من الخسارة.

وقال الحارس علي خصيف كابتن فريق الجزيرة إنهم لم يظهروا بمستواهم المعهود أمام الإسماعيلي، لافتاً إلى أن الجزيرة فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات، واضعاً الثقة في زملائه اللاعبين بالقدرة على العودة إلى سكة التأهل خاصة أن الإياب سيكون في أبوظبي.

وأضاف: «عموماً الفرصة كانت سانحة للاعبين الشباب الذين قدموا مستوى طيباً خلال مباراة أول أمس في الإسماعيلية، ونحن لدينا طموح في الذهاب بعيداً في البطولة».