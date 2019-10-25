ريال مدريد يجدد اهتمامه بليفاندوفسكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت تقارير إسبانية عن تجديد نادي ريال مدريد اهتمامه بمهاجم بايرن ميونيخ البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، والسعي لشرائه في موسم التنقلات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل بعد تسجيله 18 هدفاً هذا الموسم، في 13 مباراة.

وترى إدارة الريال أن المهاجم البولندي ماكينة أهداف تعوض الشح الموجود في الكتيبة الحالية للمدرب زيدان، إذ لم يسجل هازارد سوى هدف منذ شرائه مقابل 130 مليون استرليني من تشيلسي، فيما لم يسجل يوفيتيتش أي هدف في مشاركاته التسع مع الفريق.

وذكر التقرير أن الريال مستعد لتضمين صفقة ليفاندوفسكي لاعبين مثل الويلزي جاريث بيل، أو الصربي يوفيتيتش، كي يقلل من سعر ال65 مليون استرليني الذي يطلبه النادي البافاري مقابل مهاجمه.

ودقت صحافة كاتالونيا جرس الإنذار مبكراً وعنونت: «مهاجم البايرن يهدد عرش ميسي»، وكتبت: «ليفاندوفسكي سجل 5 أهداف في 3 مباريات أوروبية، وفي البوندسليجا يسجل في كل مباراة لفريقه، وهو عادة من يتولى افتتاح التسجيل، إنه مهاجم كبير بسن ال31 وبدايته كانت مثالية في دورتموند، إذ كان أول لاعب يسجل «سوبر هاتريك» في إبريل/ نيسان 2013 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في شباك ريال مدريد.

وميسي بدأ المشاركة في أوروبا هذا الموسم بعد ليفاندوفسكي، وسجل هدفين، لكن البولندي يهدد من الآن عرش ميسي وفق الإحصاءات، وختم التقرير: «شهية البولندي هذا الموسم مفتوحة للأهداف بفضل لاعب تخلى عنه برشلونة اسمه فيليب كوتينيو».

من جهته، تحسر برشلونة على نجم أتلتيكو مدريد ساؤول الذي كان في رادار الفريق الكاتالوني منذ 2013 عندما كان سعره 45 مليون استرليني ويصل سعر لاعب الوسط الآن إلى 150 مليوناً بعد تمديد عقده إلى 2026.