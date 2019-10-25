قرية الإمارات العالمية تحتضن أول سباقات القدرة غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدت قرية الإمارات العالمية للقدرة العدة وأتمت كافة التجهيزات لأول سباقات الموسم في رياضة القدرة والتحمل، وهو سباق الوثبة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100كيلومتر، والذي ينطلق صباح غد، بعد الانتهاء من عملية الفحص الطبي التي تُجرى اليوم على أرض القرية.

ويتكون سباق الوثبة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر من أربع مراحل، الأولى تحمل اللون الأزرق لمسافة 40 كيلومتراً، والثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كيلومتراً، والثالثة باللون الأحمر لمسافة 19 كيلومتراً، والمرحلة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كيلومتراً، كما تم تسجيل ما يقرب من 83 فارساً وفارسة حتى الآن للمشاركة في السباق. وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن بالغ سعادته ببدء الموسم الرياضي للفروسية، كما أثنى على الاستعدادات التي تمت وتبشر بموسم استثنائي من قبل جميع الأطراف، وسعي الشركاء لنجاح هذا الموسم الرياضي.

وأضاف الريسي: «مما يدعو للفخر وصول أعداد سباقات ومنافسات الفروسية في الدولة لهذه الأرقام الكبيرة التي توازي أعداد السباقات في عدة دول مجتمعة، كما أن أعداد الفعاليات جاءت لتواكب الأعداد الكبيرة في الفرسان من الجنسين، من محبي هذه الرياضة النبيلة، وأعداد الخيول المتزايدة بشكل ملحوظ في كافة رياضات الفروسية من قدرة وتحمل وقفز حواجز وترويض، ومنافسات كاملة والتقاط أوتاد».

وأبدى الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، سروره الشديد بأول السباقات التنافسية في رياضة القدرة في الموسم الرياضي الحالي، حيث اعتبرها بمثابة إشارة الانطلاق لموسم من المتوقع أن يكون استثنائياً، كما أعرب الهاجري عن سعادته بالإقبال الشديد مع فتح باب التسجيل للمنافسات والسباقات في كافة رياضات الفروسية، ما يبشر بموسم قوي ومنافسات شائقة.

وأوضح أن هذا الموسم يحتوي على ما يقرب من 78 سباق قدرة وتحمل، بين سباقات دولية ومحلية وتأهيلية، علماً بأن السباقات التأهيلية لمسافة 40 و80 كيلومتراً انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة دبي الدولية للقدرة، في حين بدأت قرية بوذيب العالمية للقدرة سباقاتها التأهيلية المحلية والدولية.