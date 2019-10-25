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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - النصر يستعيد موسى
تاريخ النشر: 25/10/2019
قرر نادي الهلال إقامة معسكر للفريق الكروي الأول لمدة 6 أيام في اليابان قبل مواجهة مضيفه اوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
على صعيد آخر، يشهد دوري المحترفين السعودي اليوم الجمعة، مباراتين تجمع الفيحاء والفتح، وضمك والرائد.
واستعداداً لديربي العاصمة المنتظر يوم الأحد بين الهلال والنصر، منح الجهاز الطبي في النصر، الضوء الأخضر للمهاجم النيجيري أحمد موسى، بدخول التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، لكن مشاركته في المباراة تبقى معلقة بقرار البرتغالي روي فيتوريا، وبدأ الهلال الاستعداد للمباراة بعد 24 ساعة من نهاية مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري.
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