مورجان تنتظر أجمل هدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نجمة منتخب الولايات المتحدة للسيدات أليكس مورجان (30 عاماً) عن انتظارها لمولودتها الأولى في إبريل/ نيسان المقبل بعد 3 أشهر ونصف الشهر فقط من حصدها كأس العالم. وكشفت مورجان وزوجها سيرفاندو كاراسكو (31 عاماً) لاعب جالاكسي الأمريكي عن الخبر السعيد عبر «تويتر» و«إنستجرام»، وكتبت: «طوفان من الحب لها قبل ولادتها، فرد جديد في عائلة كاراسكو».

واعترفت مورجان أن انتظار الشعور بالأمومة أفضل هدية وأكبر من أي لقب آخر، وأضافت لاعبة أورلاندو برايد الأمريكية: «لا توجد في العالم هدية أفضل من هذا النبأ»، بيد أن قدوم طفلة سيحدث تغييراً جذرياً في عالم الزوجين؛ لأن سيرفاندو يلعب في ولاية كاليفورنيا، بينما تلعب مورجان في ولاية فلوريدا، لكن لاعب جالاكسي أكد قائلاً: «السكن بعيداً عن أليكس. وضع مؤقت. نحن لن نلعب الكرة إلى الأبد. سنحاول استقبال ابنتنا بأفضل وضع ممكن».