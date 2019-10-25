كرونوسلاف: فرصة النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش مدرب النصر على ضرورة تحقيق فريقه الفوز على شباب الأهلي، ولا سيما أن تحقيق أول فوز في الجولة الماضية أضاف الكثير للفريق وحسن من الحالة المعنوية والنفسية للاعبين.

وتابع: هذه المباراة تختلف قليلاً نظراً لكونها مباراة ديربي، ونحن نحترم فريق شباب الأهلي الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين نجحوا في تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الماضي.

وعن المباراة التي فاز فيها على الوحدة قال: لا أمتلك عصا سحرية لتغيير وضع الفريق، فأنا توليت المهمة قبل يومين فقط من المباراة، لكنني عملت على الجانب النفسي للاعبين، وقمت بشحنهم وتحفيزهم من أجل الظهور بشكل مختلف، وهو ما تحقق.

وأضاف يورتشيتش قائلاً: فرصة النصر في الدوري ما زالت قائمة وأنا متواجد هنا من أجل هذه المهمة، الفوز على الوحدة في الجولة الماضية أثبت امتلاك فريقنا لإمكانيات قوية.

من جانبه قال يعقوب البلوشي لاعب النصر: الفوز على الوحدة أعاد الثقة لنا وأعطانا دفعة قوية للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على البطولة.