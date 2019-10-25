شكرا لقرائتكم خبر عن عجز في ميزانية يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل نادي يوفنتوس عجزاً في ميزانيته للسنة المالية 2018 - 2019، بلغ 39.9 مليون يورو، إلا أن النادي الفائز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يهدف إلى تحصيل 300 مليون يورو من خلال زيادة عائدات اصدارات الأسهم.

وقال رئيس يوفنتوس أنييلي «لقد رفعنا القيمة السوقية للنادي من 162 مليون يورو إلى ما يقرب من 1.5 مليار يورو، وهو مسار أكثر من مُرض».

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