الوحدة يقلب الطاولة على عجمان ويهزمه 4-2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

حقق الوحدة فوزاً مثيراً تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينيز عندما حول تأخره أمام عجمان صفر-2 إلى انتصار 4-2 في استاد راشد بن سعيد.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 7 لعجمان الذي استسلم تماماً ل«العنابي» في الشوط الثاني بعد بداية مثالية في أول 15 دقيقة من الشوط الأول، حين سجن هدفين وسط صدمة الفريق الضيف. وافتتح عجمان التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر ركلة حرة من البرازيلي فاندر فييرا حاول حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي إبعادها دون أن ينجح في ذلك.

وبعد خمس دقائق أضاف ويليام أوسو الهدف الثاني لعجمان من رأسية، وبدا أن «البرتقالي» يتجه لفوز أكيد لكن «المخضرم الشاب» إسماعيل مطر سجل هدفاً رائعاً لفريقه من ركلة حرة في الدقيقة 40 أصابت القائم وسكنت الشباك، ليعود الأمل ل«العنابي».

ونجح سيبستيان تيغالي في تسجيل هدف رائع برأسية في الدقيقة 51، بعد عرضية متقنة من خليل إبراهيم الذي تألق وسجل الثالث في الدقيقة 63 اثر تمريرة «أسيست» من اللاعب الممتع دائماً إسماعيل مطر.

وفي الدقيقة 88 نجح الوحدة في تسجيل هدف رابع من ركلة جزاء سددها سيبستيان تيغالي بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز العنابي 4-2.

يذكر ان المباراة شهدت في أواخر شوطها الأول إصابة قوية لمدافع عجمان وليد اليماحي الذي نقل إلى المستشفى وتبين أنه مصاب بارتجاج في رأسه.