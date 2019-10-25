عملية جراحية ناجحة لهرنانديز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع بطل العالم الفرنسي لوكاس هرنانديز قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني لعملية جراحية ناجحة في الكاحل، بحسب ما أعلن النادي البافاري على موقعه الرسمي.

وتعرض بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب فرنسا لتمزق جزئي في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأصيب هرنانديز في الدقيقة 57 وخرج قبل أن يشارك بدلاً منه جيروم بواتنغ.

ويضاف الغياب المحتمل لهرنانديز حتى يناير/كانون الثاني المقبل، إلى غياب قلب دفاع بايرن الآخر نيكلاس زوليه الذي تعرض الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن دفع مبلغاً قياسياً بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.