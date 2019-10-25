شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان مهتم بضم مولر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يهتم نادي إنتر ميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم المهاجم الألماني توماس مولر الذي فقد موقعه الأساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت صحيفة «كيكر» الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى «الاهتمام المتزايد» للنادي الإيطالي، واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني أساسياً، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

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