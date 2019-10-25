شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار ثالث جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019/ 2020 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،المنيا مع الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش مع طنطا وألعاب دمنهور مع بنى سويف بالمجموعة الأولى.

فيما تشهد المجموعة الثانية مباريات بين كلا من ، الترسانة مع القناة وسموحة مع بتروجت بالمجموعة الثانية، فيما يتقابل الزمالك مع الشمس و6 أكتوبر مع الداخلية بالمجموعة الثالثة.

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أما على صعيد المجموعة الرابعة ، فيلتقى كلا من ، جزيرة الورد مع الطيران والأهلى مع هليوبوليس والزهورمع الشرقية للدخان .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من ، الزهور مع جزيرة الورد و الدخان مع الأهلى و هليوبوليس مع الطيران و العاب دمنهور مع المنيا و بنى سويف مع طلائع الجيش و طنطا مع الاتحاد السكندرى و الداخلية مع الزمالك و الشمس مع سبورتنج و مصر للبترول مع سموحة و بتروجت مع القناة.