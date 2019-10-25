اتحاد الكرة يتسلم 85 تفويضا من الأندية لحضور الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة 85 تفويضا من أندية الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادى يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للجبلاية اعتماد الميزانية والحساب الختامى وإعادة تشكيل لجنة التظلمات بالجبلاية، إلا أن اتحاد الكرة قرر تجديد الثقة فى اللجنة وطرحها بنفس تشكيلها أمام الجمعية للتصويت على استمرارها. Advertisements ورفض مسئولو اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية فى مشروع الهدف، فى ظل أعمال البناء والإصلاحات التى تقام هناك بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وأخطر اتحاد الكرة الأندية مؤخرا بموعد الجمعية العمومية العادية، وطلب منهم إرسال التفويضات الخاصة بحضور الجمعية على أن يحضر رئيس النادى أو أعضاء مجلس الادارة، كما طلب إرسال مقترحاتهم بشأن الموضوعات التى ترغب الأندية فى مناقشتها.

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