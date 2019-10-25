كاميرا "سوبر كورة" ترصد مواجهة فرجاني ساسى لسحر لاعبي جينيراسيون بطريقته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال إثر فوزه المستحق أمام منافسه جينيراسيون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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