عدسة سوبر كورة ترصد تألم عواد بعد إصابته والجماهير تهتف له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال أثر فوزه المستحق أمام منافسه جينيراسيون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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