شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه الريان القطرى بالبطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الجزيرة مع نظيره الريان القطرى فى منافسات البطولة العربية لأندية السلة، والتى تقام بالمغرب و تستمر حتى 31 أكتوبر الجارى. ويقع الجزيرة فى المجموعة الثالثة التى تضم بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والرفاع البحرينى ، بينما يقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى، والجيش المغربى، والسودانى الألمانى. وكان الجزيرة قد واجه الرفاع البحرينى فى أولى مبارياته بالبطولة و لكنه أخفق فى اللقاء الأول. ويحصل الاتحاد السكندرى على راحة اليوم من المنافسات على أن يكمل مشاركته غدا، حيث خسر فى أولى المباريات من المنستيرى التونسى، وفاز فى ثانى مباراة أمام السودانى الألمانى.

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