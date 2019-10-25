شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الجمهورية 2004 ..الأهلي يفوز على إنبي 6 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة أبرزها اكتساح الأهلي لشباب إنبي بسداسية مقابل هدف. وجاءت سداسية الأهلي عن طريق محمد أسامة "ميدو"(هدفان) وعبد الرحمن ممدوح ومصطفى أبو الخير وخالد السيد وأحمد عماد بهدف واحد لكل منهم . ولم تشهد هذه الجولة انتهاء أي مباراة بالتعادل سواء الايجابي أو السلبي، وكانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل الأهلي مع الجونة والزمالك مع بيراميدز بنفس النتيجة 1/1. وجاءت نتائج الجولة كالتالي: Advertisements فوز الأهلي على إنبي 6-1 فوز حرس الحدود على الإنتاج الحربي 3-1 فوز مصر المقاصة على وادي دجلة 2-1 فوز بيراميدز على الجونة 2-0 فوز الزمالك على طنطا 2-0 فوز المقاولون العرب على سموحة 1-0. وبعد نتائج هذه الجولة رفع نادي الزمالك رصيده إلى 17 نقطة بعد سبع جولات فيما رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري الجمهورية 2004 ..الأهلي يفوز على إنبي 6 / 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.