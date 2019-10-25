شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الأهلى مع الجزيرة و المقاولون مع الزمالك و الزهور مع الصيد و هليوبوليس مع أصحاب الجياد .

فيما تقام الجولة السادسة يوم 28 أكتوبر الجارى بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الصيد و المقاولون مع أصحاب الجياد و الزهور مع هليوبوليس.