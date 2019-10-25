سوبر كورة يكشف رسالة فايلر لمسؤلي الأهلي بشأن كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا حديث الكواليس في النادي الاهلي، ودراسة الأمر من الناحية الفنية بالتناقش مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي.

وسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للمارد الأحمر لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية او الصيف المقبل .

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