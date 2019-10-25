شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نجوم الفن والاسكواش يتألقون ببطولة العالم في الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الحفل الافتتاحي لبطولتي العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال واللتان تستضيفهما الأهرامات في الفترة بين 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار في للبطولة الأولى و 185 ألف دولار للبطولة الثانية، حضورا مميزا من نجوم الاسكواش والفن. وكان في مقدمة الحضور، عمرو منسي مدير البطولة، رامي عاشور نجم الاسكواش المعتزل والذي تم تكريمه بجائزة الانجاز الرياضي، عمرو شبانة أسطورة الاسكواش السابق، الفنان أحمد حاتم، كريم درويش بطل العالم السابق ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، نور الشربيني المصنفة العالمية الثانية، علي فرج المصنف الأول وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة، ونخبة من لاعبي الاسكواش. كانت منافسات الدور الأول قد شهدت تأهل 11 لاعبة مصرية في مقدمتهم رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربيني، نور الطيب ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة.

كرم منظموا بطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا في مصر البطل رامي عاشور نجم الاسكواش المصري وبطل العالم السابق على هامش بدء بطولتي: بطولة العالم للسيدات 2019- 2020" و مصر الدولية المفتوحة لرجال للاسكواش 2019" البلاتينية للرجال والتي تقام تحت سفح أهرامات الجيزة، من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

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وتم منح رامي عاشور درع شرفي تكريما لمسيرته الحافلة بالإنجازات في لعبة الاسكواش، وذلك بعد إعلان البطل المصري اعتزاله في بداية العام الجاري بسبب الإصابة، حيث احترف رامي عاشور الاسكواش فى 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامي عاشور أول مصري يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصري مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.