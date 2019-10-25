نادر شوقي يكشف كواليس رفض فتحي لعرض مغري.. وأندية إيطالية تتابع رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل مباراة السوبر أمام الزمالك، ولكنه رفضه مفضلا البقاء بالنادي الأهلي.

وأوضح نادر في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، أن النادي الأهلي لم يتحدث مع فتحي بعد عن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وعن فرص رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، قال نادر شوقي، إنه تلقى اتصالات من أندية إيطالية تتابع رمضان خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أنه يأمل في خوض رمضان تجربة الاحتراف من جديد، سواء في الدوري الإسباني أو الإيطالي، أو الألماني.

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كما أوضح أن نادي هيدرسفيلد يتابع رمضان صبحي، لبحث إمكانية استعادته خلال الموسم المقبل.

وعن فرص نادي الجونة في الدوري، قال نادر شوقي رئيس شركة رئيس مجلس إدارة شركة 11 المالكة لنادي الجونة، إن الفريق لم يحقق المستوى المنتظر في الأسابيع الخمسة الأولى، وهو شيء متوقع في ظل تواجد أكثر من لاعب قادم من النادي الأهلي بعد فترة غياب عن المشاركة بشكل أساسي.

وأكد أنه حاول ضم أكثر من لاعب من نادي الزمالك، ولكن المفاوضات لم تتم، مشيرًا إلى أنه اتجه للنادي الأهلي لأنه يرغب في جلب لاعبين بشخصية النادي الأهلي.

وكشف نادر شوقي عن تلقى حسام غالي مدير الكرة بالجونة، عرضا للانضمام للجهاز الفني للمنتخب في منصب مدير المنتخب، ولكنه رفض مفضلا إرجاء تلك الخطوة لوقت لاحق.