أهداف الخميس.. تأهل الزمالك.. وفوز روما وأرسنال ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز أهداف يوم الخميس 24 أكتوبر. أهداف مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش أهداف مباراة أشبيلية ودوديلانج Advertisements هدفا مباراة روما ومونشنجلادباخ هدف مانشستر يونايتد في بارتيزان هدف الزمالك في جينيراسيون

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