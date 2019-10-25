تصريحات الخميس.. انتقاد ميتشو.. ورسالة صادمة.. وفقدان عواد للوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 24 أكتوبر.

الزمالك: مواجهة جينيراسيون مرت بأحداث غير طبيعية

أكد عصام مرعي المدرب العام لنادي الزمالك، أن اللاعبين مروا بضغط عصلبي كبير خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام يكشف عن تعليمات ميتشو أمام جينيراسيون

أكد حازم إمام قائد نادي الزمالك، أن فريقه حقق المطلوب بالتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

طبيب الزمالك يوضح إصابة عواد: تعرض لفقدان جزئي للوعي واحتاج لتثبيت الرقبة

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك، أن درجة وعي محمد عواد حارس الزمالك، لم تكن تسمح له بإكمال المباراة أمام جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام يهاجم ميتشو ويُشيد بعواد بعد الفوز على جينيراسيون

انتقد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، بسبب اللجوء للدفاع أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام مساء الخميس، في مباراة الإياب بدور الـ32 لدوري أبطال أوروبا.

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طبيب المنتخب السابق يوضح سبب إصابة محمد محمود بالصليبي مجددًا

أكد مصطفى المنيري طبيب المنتخب المصري السابق، أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب فريق الأهلي بقطع في الرباط الصليبي أمر وارد رغم تعرضه لنفس الإصابة.

وزير الشباب والرياضة يشكر الخطيب ومرتضى منصور

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الشكر لإدارتي الأهلي والزمالك إضافة إلى اتحاد الكرة بعد المرور من الأزمة الأخيرة بالدوري.

فايلر: تجربة الأهلي "مثيرة".. ولا أمانع العودة إلى بلجيكا بشرط

تحدث السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي عن تجربته "المثيرة" مع الفريق المصري، كما أبدى استعداده للعودة إلى تكرار التجربة البلجيكية مرة أخرى إذا ما كان الفريق طموح ولديه الرغبة في الفوز بالطولات.

رسالة صادمة من إكرامي بعد إصابة محمد محمود

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، رسالة لزميله محمد محمود بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأربعاء.

"أنا جاهز".. آل الشيخ يبدي استعداده لعلاج محمد محمود لاعب الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم، الدعوة لمحمد محمود لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا للتكفل بعلاجه في أي مكان بالعالم.