النشرة الرياضية.. تأهل الزمالك.. وانتصار الأهلي على اتحاد الكرة.. وعقوبة بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 24 أكتوبر.

بالإجماع.. فيفا يمنح الصين حق استضافة مونديال الأندية "الموسع" 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الصين للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد المكون من 24 فريقًا.

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بمركزها عالميًا وعربيًا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

"3 عروض خارجية".. الأهلي يعلن تفاصيل استعداداته خلال توقف الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه تلقى ثلاثة عروض لخوض معسكر خارجي الشهر المقبل.

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رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، انتهاء أزمة لاعبه السابق سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي الحالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء لإنهاء الأزمة.

الأهلي ينتصر على اتحاد الكرة.. المحكمة تغرم الجبلاية 150 ألف جنيه

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.

بهدف عكسي.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب جينيراسيون

خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ليتأهل لاعبو القلعة البيضاء لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

إحالة لاعب الزمالك للجنة الانضباط بسبب أحداث مباراة المقاولون

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العقوبات عن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.