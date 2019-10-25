الزمالك: مواجهة جينيراسيون مرت بأحداث غير طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام مرعي المدرب العام لنادي الزمالك، أن اللاعبين مروا بضغط عصلبي كبير خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل بصعوبة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز إيابا على جينيراسيون بهدف نظيف.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة "الحدث اليوم"، إن المباراة مرت بأحداث غير طبيعية مثل التبديلات الاضطرارية لحمدي النقاز، ومحمد عواد.

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وأشار إلى أن التبديل الثالث بالدفع بخالد بو طيب كان التبديل الوحيد فنيا وليس اضطراريا للسيطرة على وسط الملعب، مؤكدًا أنه كان يتم تجهيز مصطفى فتحي للدفع به في مركز الجناح الأيمن بدلا من أشرف بنشرقي، قبل إصابة عواد".

وأكمل: "ميتشو تحدث مع اللاعبين قبل المباراة عن تصريحات المنافس، في محاولة للشد من أزر اللاعبين للرد في الملعب.. المباراة كانت مشحونة، وحاولنا تهدئة اللاعبين أثناء المباراة، وكان هناك تمريرات خاطئة بسبب الضغط العصبي".

وأوضح أن فرصة إيقاف الدوري لمدة شهر، ستكون جيدة لمعالجة السلبيات، وعودة المصابين مثل شيكابالا، ومحمد عبدالغني، ومحمد حسن المقرر أن يعود للتدريبات خلال 10 أيام".

واختتم بأن التوقف فرصة للوقوف على مستوى كافة اللاعبين وتجهيز لاعبين في كل مركز للمنافسة على كافة الألقاب.