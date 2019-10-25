إحالة لاعب الزمالك للجنة الانضباط بسبب أحداث مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العقوبات عن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة إحالة أشرف بنشرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .

وفاز الزمالك أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت اشتباكا بين بنشرقي وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب بعد المباراة.

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كما قررت اللجنة إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الإنذار الثاني.

وقررت إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة، وإيقاف أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود.

وأصدرت اللجنة قرارها بإيقاف موسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء فريقه أمام إنبي، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم أمام بيراميدز.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة حتى نهاية بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقررة في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.