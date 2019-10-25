بيشكتاش يسقط أمام براجا بمشاركة النني.. وفوز يونايتد وأرسنال بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

ارتقى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية عشر في الدوري الأوروبي، بعد فوزه على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي 1 / صفر، اليوم الخميس، في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمسابقة.

وسجل الفرنسي أنطوان مارسيال هدف المباراة الوحيد للضيوف في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بارتيزان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها اكتسح الكمار الهولندي ضيفه أستانا الكازاخي6 / صفر.

ورفع الكمار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما بقى أستانا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير .

المجموعة العاشرة

وفي المجموعة العاشرة، تعادل روما الإيطالي مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني1/1.

وتقدم نيكولا زانيولي لروما في الدقيقة 32، لكن لارس ستيندل سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ضربة جزاء.

ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما يتذيل مونشنجلادباخ ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير التركي على فولفيرسبيرجر النمساوي 1 / صفر.

ورفع إسطنبول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الفريق النمساوي المركز الثالث بالرصيد ذاته.

المجموعة الحادية عشر

وفي المجموعة الحادية عشر، فاز سبورتينج براجا البرتغالي على بيشكتاش التركي 2 / 1.

ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما لا زال بشكتاش في مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ولعب محمد النني أساسيًا في تشكيل بيشكتاش وخاض اللقاء بالكامل، بينما غاب أحمد حسن "كوكا" تمامًا عن تشكيل المباراة الأساسي والاحتياطي لسبورتينج براجا.

وفي المباراة الثانية، فاز وولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2 / 1 .

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل سلوفان المركز الثالث برصيد أربع نقاط

المجموعة السابعة

وتصدر يونج بويز السويسري ترتيب المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، فيما واصل بورتو البرتغالي نتائجه المخيبة، بعد سقوطه في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وارتفع رصيد يونج بويز إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه رينجرز وبورتو، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تذيل فينورد الترتيب بثلاث نقاط.

المجموعة الثامنة

وواصل إسبانيول الإسباني صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثامنة، إثر فوزه 1 / صفر على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، فيما حقق فريق فرينكفاروزي المفاجأة بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وتربع إسبانيول على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على لودوجوريتس، صاحب المركز الثاني، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، في حين احتل فرينكفاروزي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وقبع سيسكا موسكو في ذيل الترتيب بلا نقاط، لتتقلص آماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

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المجموعة التاسعة

واكتفى فولفسبورج الألماني بالتعادل 2 / 2 مع مضيفه جينت البلجيكي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل سانت إيتيان الفرنسي 1 / 1 مع ضيفه أوليكساندريا الأوكراني.

ورغم التعادل، ظل فولفسبورج متصدرا للترتيب برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه جينت، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، فيما احتل سانت إتيان وأوليكساندريا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

المجموعة السادسة

وقلب أرسنال الإنجليزي تأخره 1 /2 أمام ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي إلى فوز 3 /2 في المجموعة السادسة.

تقدم جيماريش في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس إدواردز، قبل أن يتعادل البرازيلي مارتينلي لأرسنال في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 36 سجل برونو دوارتي الهدف الثاني لفيتوريا.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني لأرسنال، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ضربة حرة مباشرة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي 2 / 1.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، فيما يأتي خلفه آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويحتل ستاندار لييج المركز الثالث بثلاث نقاط، ويبقى جيماريش في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة

وفي المجموعة الرابعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة أيندهوفن الهولندي مع ضيفه لاسك لينز النمساوي، فيما فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه روزينبرج النرويجي 1 / صفر.

ويتصدر أيندهوفن المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، فيما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما يتواجد لاسك لينز في المركز الثالث بأربع نقاط، ويأتي روزينبرج النرويجي في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

المجموعة الخامسة

وفي المجموعة الخامسة، فاز سيلتك الأسكتلندي على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2/ 1، فيما نجح كلوج الروماني في التغلب على مضيفه رين الفرنسي 1 / صفر.

ويتصدر سيلتك المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي خلفه كلوج برصيد ست نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ورين في المركز الرابع بنقطة واحدة.

المجموعة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء كارباكا آجدام الأذربيجاني مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في المجموعة الأولى، التي شهدت فوز أشبيلية الإسباني 3 / صفر على ضيفه أف 91 ديديلانجي اللوكسمبورجي.

وواصل أشبيلية صدارته لترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما احتل كارابكا المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة أمام ديديلانجي، صاحب المركز الثالث، وبقي أبويل نيقوسيا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية

وازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثانية، عقب فوز مالمو السويدي 2 / 1 على ضيفه لوجانو السويسري، وتعادل دينامو كييف الأوكراني 1 / 1 مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

وتصدر كوبنهاجن ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على دينامو كييف، صاحب المركز الثاني، فيما احتل مالمو المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل لوجانو الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

وارتقى بازل السويسري لصدارة المجموعة الثالثة بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه خيتافي الإسباني، في حين تغلب كراسنودار الروسي 2 / صفر على مضيفه طرابزون سبور التركي.

وارتفع رصيد بازل إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه خيتافي، فيما تواجد كراسنودار في المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل طرابزون قابعا في المؤخرة بنقطة واحدة.