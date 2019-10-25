محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بنتيجة 1-0 على جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 ليتفوق على الفريق السنغالي ويتأهل إلى الدور التالي.
ويلعب الزمالك دور المجموعات في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه أول أغسطس الأنجولي، تي بي مازيمبي الكونغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.
وأقيمت قرعة دوري الأبطال في القاهرة 9 أكتوبر الماضي، وأجلت حسم المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة العودة التي كان الفريق السنغالي قد انسحب منها.
ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات 29 نوفمبر المقبل، في حين ستنتهي تلك المرحلة من الطولة في 6 مارس.
وسيكون مشوار الزمالك كما يلي:
|الجولة
|التوقيت
|صاحب الأرض
|الضيف
|الجولة الأولى
|29 نوفمبر
|تي بي مازيمبي
|الزمالك
|الجولة الثانية
|6 ديسمبر
|الزمالك
|أول أغسطس
|الجولة الثالثة
|27 ديسمبر
|زيسكو يونايتد
|الزمالك
|الجولة الرابعة
|14 فبراير 2020
|الزمالك
|زيسكو يونايتد
|الجولة الخامسة
|21 فبراير
|الزمالك
|تي بي مازيمبي
|الجولة السادسة
|6 مارس
|أول أغسطس
|الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد.. مشوار الزمالك في مجموعات الأبطال.. البداية أمام مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.