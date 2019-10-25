بالمواعيد.. مشوار الزمالك في مجموعات الأبطال.. البداية أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بنتيجة 1-0 على جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 ليتفوق على الفريق السنغالي ويتأهل إلى الدور التالي.

ويلعب الزمالك دور المجموعات في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه أول أغسطس الأنجولي، تي بي مازيمبي الكونغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

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وأقيمت قرعة دوري الأبطال في القاهرة 9 أكتوبر الماضي، وأجلت حسم المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة العودة التي كان الفريق السنغالي قد انسحب منها.

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات 29 نوفمبر المقبل، في حين ستنتهي تلك المرحلة من الطولة في 6 مارس.

وسيكون مشوار الزمالك كما يلي: